Трамп оценил возможность встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что встреча между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «обязательно состоится». Об этом сообщают «Известия».

Трамп отметил, что эта встреча должна была состояться еще три месяца назад.

Кроме того, президент США выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты Америки намерены обсуждать с Российской Федерацией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

Трамп подчеркнул, что это представляет собой серьезную проблему для всего мира, отметив, что «когда вы снимаете ядерные ограничения, это большая проблема». Он добавил, что США начинают работать над ее решением.

25 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча между Путиным и Зеленским должна стать завершающим этапом в урегулировании конфликта и зафиксировать достигнутые договоренности между сторонами.

Ранее на Украине раскрыли стратегию по дальнейшим переговорам с Россией.