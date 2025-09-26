Немецкое правительство за три года расследования теракта на «Северных потоках» показало свое нежелание раскрывать обстоятельства произошедшего. Об этом заявил РИА Новости депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

Таким образом он ответил на вопрос о результатах расследования спустя три года с момент подрыва газопроводов.

«Федеральное правительство не желает раскрытия обстоятельств. Оно не заинтересовано в получении дешевого газа из России и как тогда, так и сейчас, тем самым, не отстаивает немецкие интересы», — сказал он.

В начале сентября помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев раскритиковал версию германских следователей, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» стоят украинские диверсанты-любители.

По данным газеты Die Zeit, немецкие следователи подозревают в подрыве семерых граждан Украины, среди них — четыре водолаза, один подрывник, один шкипер и один человек, чья роль неясна. В их отношении уже выдали ордер на арест. Якобы подозреваемые сначала въехали в Польшу, используя настоящие украинские паспорта на поддельные имена, а затем приехали в Германию. До газопровода они добрались при помощи яхты.

Ранее Песков рассказал о последствиях подрыва «Северных потоков» для Германии.