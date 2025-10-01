На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стубб заявил об изменении подхода Трампа к урегулированию на Украине

Стубб: Трамп перешел от политики пряника к кнуту в отношении России
Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб заявил об изменении подхода президента США Дональда Трампа к урегулированию украинского конфликта. Об этом он сообщил в интервью европейскому изданию Politico.

«Увидев, что пряник редко работает с россиянами, Трамп перешел к кнуту. Теперь вопрос лишь в том, насколько большой будет кнут», — заметил Стубб.

30 сентября Трамп, выступая перед высокопоставленными генералами в Куантико, выразил уверенность, что российско-украинский конфликт все же удастся урегулировать. Президент США добавил, что «сильно разочарован» президентом России Владимиром Путиным, который мог бы завершить конфликт за неделю.

12 сентября президент США выразил разочарование темпами урегулирования украинского конфликта. Трамп добавил, что другие противостояния, разрешения которых он добился, казались сложнее. Также американский лидер заявил, что урегулированию все еще мешает «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной.

Ранее экс-министр обороны Британии призвал сделать Крым «непригодным для жизни».

Переговоры о мире на Украине
