Эрдоган рассказал об обсуждении украинского конфликта с Трампом

Эрдоган: конфликт на Украине был в числе приоритетных тем переговоров с Трампом
close
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине был в числе приоритетных тем переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Эрдогана, он провел с Трампом и его делегацией продуктивную и содержательную встречу.

«В центре нашего внимания были зверства в Газе, растущая агрессия Израиля, война между Россией и Украиной, а также события в нашем регионе. Мы подробно рассмотрели вопросы сохранения стабильности в Сирии и установления мира на Ближнем Востоке», — сказал Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров.

Переговоры американского и турецкого лидеров состоялись 25 сентября в Белом доме. В тот же день Трамп выразил уверенность, что Эрдоган может оказать значительное влияние на прекращение огня на Украине. А президент Турции после встречи сообщил, что Анкара намерена продолжать усилия по урегулированию конфликта.

23 сентября в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Позднее американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю.

Ранее Эрдоган поговорил с Путиным и Зеленским и оценил их готовность к личной встрече.

