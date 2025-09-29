На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт указал на перестройку политики США в Европе

Политолог Новиков: Трамп перестраивает политику США на европейском континенте
Global Look Press

Заявления президента США Дональда Трампа о поддержке Украины и Европы могут свидетельствовать о постепенной стратегической перестройке американской политики на европейском континенте. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков.

По его словам, хотя недавнюю встречу Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже нельзя считать полностью обнуленной, глава Белого дома вступил в заговор против Москвы.

«Очевидно, взята пауза. И то, что администрация Трампа как бы перенастраивает Европу. Даже не то что перенастраивает — она фиксирует Европу в качестве главного антагониста России на континенте и будет постепенно, в течение последующих лет, как бы там ни закончился украинский конфликт, поднакачивать и перестраивать Европейский союз вот под эти задачи», — сказал Новиков.

23 сентября в Нью-Йорке, в ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, прошла встреча между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. На этот раз президент США признал, что конфликт Москвы и Киева закончится «еще не скоро» и заявил, что у Украины существует возможность вернуться к своим «изначальным границам». Состояние экономики РФ он назвал «ужасным», а российскую армию хотя и мощным, но «бумажным тигром». Президент Украины, в свою очередь, сказал, что теперь Трамп доверяет ему больше, чем Владимиру Путину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что открыт к снятию ограничений на удары вглубь России.

