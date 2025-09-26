Трамп заявил, что открыт к снятию ограничений на удары вглубь России

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование оружия дальнобойного оружия для ударов по территории России. Об этом пишет газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в администрации США и в Киеве.

По данным издания, украинский лидер попросил у американского лидера ракеты большой дальности и разрешить применить их для ударов по территории России. Трамп не возразил против такой возможности, однако, по словам источников, не принял окончательного решения.

WSJ пишет, что на следующей неделе украинская миссия посетит Вашингтон для обсуждения этих вопросов с министром обороны США Питом Хегсетом и заместителем главы Пентагоны по политике Элбриджем Колби. Именно они заблокировали использование ракеты ATACMS с весны 2025 года.

26 сентября Зеленский попросил у Трампа дальнобойные ракеты «Томагавк», пишет The Telegraph. По данным издания, Киев полагает, что это оружие «поможет усадить российского лидера Владимира Путина за стол переговоров». Официального подтверждения не поступало, однако сам Зеленский уже говорил, что запросил у Вашингтона «новую систему вооружения», и угрожал ударами по Кремлю.

