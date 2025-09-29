В Кремле ответили на вопрос о сроках визита Ким Чен Ына в Россию

Песков: сроки визита Ким Чен Ына в Москву пока не определены

Точные сроки визита в Россию главы Северной Кореи Ким Чен Ына пока не определены. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос корреспондента, прояснились ли сроки и началась ли практическая проработка визита лидера КНДР в Москву, Песков сказал, что нет.

5 сентября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что пока нет четких дат, когда может состояться визит Ким Чен Ына в Россию.

3 сентября президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР присутствовали на параде в Пекине, посвященном 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. После приема политики приехали на одном автомобиле в Дом народных собраний в государственную резиденцию Дяоюйтай, начав беседу еще по дороге.

В ходе переговоров Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет поддерживать Москву в защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, он выразил радость от того, что снова встретился с Путиным, и положительно оценил динамичное расширение и развитие отношений между двумя государствами.

