Движение по мосту у приднестровского города Рыбница закрыли после угроз о взрыве

Молдавские правоохранители закрыли мост у приднестровского города Рыбница после анонимной угрозы о минировании. Об этом сообщает телеканал TV-8.
Уточняется, что весь день на этом мосту собиралась очередь из желающих проголосовать.
До этого молдавское правительство сообщало, что на ряд избирательных участков во время выборов в Молдавии поступали анонимные угрозы о минировании. Случаи зафиксировали в Брюсселе (Бельгия), Риме, Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США) и Аликанте (Испания).
Эвакуацию из-за данных о бомбе объявляли на участке в Риме. Сообщалось, что правоохранители проверяют территорию.
Также в румынских Яссах неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке. Никто не пострадал.
Позже стало известно, что из-за анонимных угроз эвакуировали избирательный участок в городе Резина в Приднестровье.
Ранее наблюдатели Promo-Lex сообщили о 247 инцидентах на выборах в Молдавии.