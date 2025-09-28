Движение по мосту у приднестровского города Рыбница закрыли после угроз о взрыве

TV-8: мост у приднестровского города Рыбница закрыли после угроз о минировании

Молдавские правоохранители закрыли мост у приднестровского города Рыбница после анонимной угрозы о минировании. Об этом сообщает телеканал TV-8.

Уточняется, что весь день на этом мосту собиралась очередь из желающих проголосовать.

До этого молдавское правительство сообщало, что на ряд избирательных участков во время выборов в Молдавии поступали анонимные угрозы о минировании. Случаи зафиксировали в Брюсселе (Бельгия), Риме, Генуе (Италия), Бухаресте (Румыния), Эшвилле (США) и Аликанте (Испания).

Эвакуацию из-за данных о бомбе объявляли на участке в Риме. Сообщалось, что правоохранители проверяют территорию.

Также в румынских Яссах неизвестный распылил слезоточивый газ на избирательном участке. Никто не пострадал.

Позже стало известно, что из-за анонимных угроз эвакуировали избирательный участок в городе Резина в Приднестровье.

Ранее наблюдатели Promo-Lex сообщили о 247 инцидентах на выборах в Молдавии.