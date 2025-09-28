На парламентских выборах в Молдавии зафиксировали более 240 инцидентов

Наблюдатели Promo-Lex сообщили о 247 инцидентах на выборах в Молдавии

Подтверждено 247 инцидентов на парламентских выборах в Молдавии. Об этом сообщает общественная правозащитная организация Promo-Lex.

«Команда обработала 344 случая со статусом инцидента, из которых в настоящем релизе указаны 247 подтвержденных инцидентов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди серьезных инцидентов — нарушение тайны голосования (85 случаев), случаи организованной перевозки избирателей (7). Кроме того, впервые зафиксированы попытки видеосъемки процесса голосования на избирательных участках за рубежом, которую осуществлял представитель одного из конкурентов на выборах (10).

До этого президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах. Также она заявляла, что Россия хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.

28 сентября в Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента. За право участия в парламенте будут бороться 23 конкурента, включая 15 партий, четыре блока и четырех независимых кандидатов. Всего в парламенте доступно 101 депутатское место.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия готовится к нападению на Приднестровье.