Санду рассказала о фальсификациях на парламентских выборах в Молдавии

Санду: на выборах в парламент Молдавии происходили фальсификации по «карусели»
Global Look Press

На парламентских выборах в Молдавии зарегистрированы случаи фальсификаций с помощью так называемых каруселей. Об этом сообщила президент республики Майя Санду в обращении к согражданам, опубликованном в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) .

«Зарегистрированы случаи так называемой карусели, когда пытаются вынести чистый бюллетень с избирательного участка, чтобы потом вбросить туда уже заполненный и со штампом», — сказала политик.

До этого молдавский Telegram-канал «Бельцы 24» писал, что в местных кафе неизвестные предлагают избирателям €50 за голос в пользу Партии действия и солидарности (ПДС) действующего президента республики. Сообщалось, что для получения выплаты от избирателя требуется подтверждение в виде фото заполненного бюллетеня.

В Молдавии 28 сентября начались парламентские выборы. Майя Санду заявила о вмешательстве в избирательный процесс и не исключила, что результаты выборов могут быть аннулированы. Она также сообщила гражданам о коррупции на парламентских выборах и купленных голосах.

Ранее французский политик обвинил ЕС во вмешательстве в выборы в Молдавии.

