Завершился визит Лукашенко в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил визит в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Насыщенный и результативный. Визит Первого (Лукашенко) в Россию завершен», — говорится в сообщении.

Лукашенко прибыл в Россию в минувший четверг, он принял участие в Глобальном атомном форуме. Позже он прибыл в Кремль для переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Путин и Лукашенко во время переговоров в Кремле вышли на договоренности по газу на «пятилетку».

В рамках своего визита Лукашенко сообщил, что Белоруссия будет строить дополнительные атомные мощности, но пока не определилась с местом. Президенты Белоруссии и России дали необходимые поручения правительствам двух стран.

В марте Белоруссия попросила Россию построить вторую атомную электростанцию (АЭС), вопрос обсуждался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко обозначил главные темы обсуждения на встрече с Путиным.