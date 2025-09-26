Лукашенко рассказал о строительстве дополнительных атомных мощностей

Белоруссия будет строить дополнительные атомные мощности, но пока не определилась с местом. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Лично у меня есть некие колебания по поводу того, где строить. Или третий блок при нынешней станции в Островце. Или на востоке (страны. — «Газета.Ru») разместить его. Специалисты и правительство предлагают третий блок строить рядом — это будет дешевле», — сказал он.

Президенты Белоруссии и России дали необходимые поручения правительствам двух стран.

В марте Белоруссия попросила Россию построить вторую атомную электростанцию (АЭС), вопрос обсуждался на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Белоруссия совместно с Россией («Росатомом») построила в Гродненской области Белорусскую АЭС (БелАЭС) общей мощностью в 2400 МВт. Первый энергоблок был запущен в 2020 году, второй энергоблок БелАЭС введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что к 2042 году в России планируют построить 11 новых АЭС.