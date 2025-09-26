На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гросси охарактеризовал свою встречу с Путиным

Гросси назвал встречу с Путиным очень нужной и интересной
Павел Бедняков/РИА «Новости»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал свою встречу с президентом РФ Владимиром Путиным очень нужной и интересной для него. Об этом пишет РИА Новости.

Гросси рассказал, что обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию вокруг иранской ядерной программы.

По итогам встречи он также заявил, что все страны должны подписать договор о нераспространении ядерного оружия.

Однако одной из наиболее обсуждаемой тем стала ситуация вокруг Запорожской АЭС, которая регулярно подвергается атакам беспилотников украинской армии.

До этого президент США Дональд Трамп выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова придерживаться договора еще в течение года после его истечения.

Ранее Путин и Лукашенко поприветствовали готовность Гросси выдвигаться на пост генсека ООН.

