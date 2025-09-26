Гросси обсудил с Путиным ситуацию вокруг ЗАЭС

Гросси сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в четверг обсудил ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Об этом пишет РИА Новости.

«Конечно, обсудили ядерный аспект конфликта, это ЗАЭС», — сказал он.

Гросси также отметил важность своего разговора с российским лидером.

Он также отмечал, что необходимо избегать возможность ядерного инцидента в контексте конфликта на Украине.

До этого президент США Дональд Трамп выражал обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты намерены обсудить с Россией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

22 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова придерживаться договора еще в течение года после его истечения.

Ранее Путин и Лукашенко приветствовали готовность Гросси выдвигаться на пост генсека ООН.