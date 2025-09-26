На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле отреагировали на призыв Зеленского «искать бомбоубежища»

Песков объяснил призыв Зеленского руководству РФ «искать бомбоубежища»
Stefan Jeremiah/AP

Президент Украины Владимир Зеленский своими угрозами пытается выслужиться перед странами Европы, показать им свою боеспособность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга.

«Зеленский прикладывает отчаянные усилия, чтобы доказать своим кормильцам, которыми должны стать европейцы, что он хороший вояка», — пояснил Песков.

Такие заявления звучат безответственно, показывая в очередной раз, что правительство Украины думает о войне, а не о мире, добавил он.

Накануне Зеленский призвал российское руководство «искать бомбоубежища»: по его словам, США могут передать Киеву новое дальнобойное оружие для ударов по России. Он выразил уверенность, что эти действия «заставят» главу России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить такое оружие против Украины, от которого не спасет никакое бомбоубежище.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп хочет победы от Украины.

