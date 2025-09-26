Зеленский заявил, что Трамп хочет победы от Украины

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина победила. С таким утверждением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, передает канал Clash Report.

«Трамп хочет, чтобы Украина победила», — отметил он.

23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего обрушился с критикой на Россию и призвал Киев «действовать».

По его словам, с поддержкой ЕС Украина «сможет вернуть всю изначальную территорию». Трамп заявил, что понял это, когда «изучил и понял военную и экономическую ситуацию».

При этом агентство Reuters сообщало, что Трамп разозлится, если удары Украины по российскому энергетическому сектору окажутся «слишком успешными».

Ранее в США объяснили изменение позиции Трампа по Украине.