Зеленский заявил, что Трамп хочет победы от Украины

Зеленский: Трамп хочет, чтобы Украина одержала победу
Heather Khalifa/AP

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина победила. С таким утверждением выступил украинский лидер Владимир Зеленский, передает канал Clash Report.

«Трамп хочет, чтобы Украина победила», — отметил он.

23 сентября Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего обрушился с критикой на Россию и призвал Киев «действовать».

По его словам, с поддержкой ЕС Украина «сможет вернуть всю изначальную территорию». Трамп заявил, что понял это, когда «изучил и понял военную и экономическую ситуацию».

При этом агентство Reuters сообщало, что Трамп разозлится, если удары Украины по российскому энергетическому сектору окажутся «слишком успешными».

Ранее в США объяснили изменение позиции Трампа по Украине.

Переговоры о мире на Украине
