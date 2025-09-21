На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что Ющенко ошибся в роли Украины для Европы

Депутат Госдумы Ивлев: Ющенко ошибся, отведя Украине роль бронежилета для Европы
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Бывший украинский президент Виктор Ющенко допустил серьезную ошибку, когда отвел Украине роль бронежилета для Европы. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

«Резко выскочивший из двадцатилетнего анабиоза после нарушения Конституции Украины в 2004 году Виктор Ющенко, отряхнувши нафталин и перхоть, допустил серьезную ошибку, отводя Украине роль бронежилета Европы», — сказал Ивлев.

Он добавил, что после череды поражений на фронте и внутреннего экономического кризиса киевским властям «впору претендовать на давно нестиранные подштанники Европы» и не более.

Виктор Ющенко занимал пост президента Украины с 2005 по 2010 год. Он пришел к власти в результате так называемой «Оранжевой революции», когда в конце 2004 года его сторонники назвали результаты второго тура президентских выборов, согласно которым побеждал Виктор Янукович, сфальсифицированными.

20 сентября Ющенко заявил, что не будет удовлетворен возвращением Украины к границам 1991 года, и призвал Вооруженные силы Украины наступать на Москву. Он также отклонил предложения о заключении мирного соглашения на основе текущей линии фронта.

Ранее Захарова рассказала, кто принимает решения вместо Ющенко.

