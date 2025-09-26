Путин встретился с Пашиняном

Путин провел в Кремле встречу с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне Путин и Пашинян поучаствовали в Глобальном атомном форуме в Москве в рамках «Мировой атомной недели». В форуме также приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, вице-президент Ирана Мохаммад Эслами, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев, а также главы профильных ведомств стран-партнеров и международных организаций.

В ходе форума Лукашенко предложил Пашиняну обратиться к Минску и Москве за помощью в развитии ядерных технологий.

С 25 по 28 сентября проходит международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

