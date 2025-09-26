На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин провел переговоры с председателем ЦИК Памфиловой

Путин обсудил с Памфиловой итоги единого дня голосования
Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем ЦИК Эллой Памфиловой. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

В публикации говорится, что главной темой переговоров стали итоги единого дня голосования.

«Мы с Вами должны поблагодарить избирателей, которые, несмотря ни на что, приходят, отдают свои голоса за те или иные партии», — заявил Путин.

По словам российского лидера, люди понимают, что для страны важна политическая стабильность, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Он подчеркнул, что это основа того, чего государство добивается и в военной сфере, и в сфере безопасности, и в экономике.

До этого стало известно, что председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с Путиным и выступил перед депутатами на первом пленарном заседании осенней сессии. По словам Володина, вчера он достаточно подробно обсудил с российским лидером планы Госдумы, которые до этого проговаривались с руководителями фракций.

В России 14 сентября прошел Единый день голосования. В 81 субъекте страны состоялось более пяти тысяч избирательных кампаний всех уровней.

В голосовании приняли участие около 26 млн человек, явка составила почти 47% — на 8% выше аналогичных показателей прошлых циклов, отметили во ВЦИОМ.

Ранее Путин отметил доверие избирателей к партиям на выборах.

