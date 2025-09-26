Польша обратилась с призывом к своим гражданам в Белоруссии

Посольство Польши в Минске обратилось к своим гражданам с призывом незамедлительно покинуть Белоруссию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте польского правительства.

В дипмиссии также попросили граждан Польши «воздержаться от любых поездок» в Белоруссию «в связи с обострением ситуации, продолжающейся войной в регионе и неоднократными произвольными арестами» поляков.

Кроме того, в посольстве заявили, что «в случае резкого ухудшения ситуации с безопасностью, закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация может оказаться значительно затрудненной или даже невозможной».

Накануне Польша открыла границу с Белоруссией и начала пропускать транспорт на свою территорию после возобновления работы пунктов пропуска. О решении открыть границу 23 сентября сообщил польский премьер-министр Дональд Туск.

Пограничная служба Польши ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Кроме того, они соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые «ежи», колючую проволоку и металлические щиты. К границе также были направлены десятки тысяч военнослужащих.

Варшава объяснила эти шаги проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября. Целью учений была названа проверка обороноспособности Союзного государства.

Ранее Лукашенко высказался о гипотетической войне Белоруссии с Польшей.