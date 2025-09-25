Рютте не ответил на вопрос о причастности России к инцидентам с беспилотниками

Рютте не ответил на вопрос о доказательствах причастности РФ к инцидентам с БПЛА

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал отвечать на вопрос журналистом о том, существуют ли доказательства причастности России к инцидентам с беспилотными летательными аппаратами над странами НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы не хотел комментировать», — сказал он.

Тем временем пресс-служба посольства Российской Федерации в Копенгагене заявила, что инциденты с нарушениями работы аэропортов в Дании являются срежиссированной провокацией, Россия категорически отвергает утверждения в причастности к ним.

В диппредставительстве отметили, что эту провокацию используют как повод для дальнейшей эскалации напряженности в интересах сил, которые пытаются добиться затягивания конфликта на Украине и его расширения на другие страны.

В ночь на 25 сентября аэропорт датского Ольборга закрыли из-за «беспилотников в воздушном пространстве», три рейса были перенаправлены в другие аэропорты.

Позднее полиция Дании получила данные о беспилотниках в аэропортах городов Эсбьорг, Сённерборг и Скридструп.

Еще один инцидент с БПЛА произошел в ночь на 23 сентября в столице королевства Копенгагене. Тогда в королевстве назвали инцидент «серьезной атакой на критически важную инфраструктуру» и связали его с серией предполагаемых «вторжений российских беспилотников».

