В Кремле предрекли Украине катастрофу в случае отказа от переговоров

Песков: с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут ухудшаться

С каждым днем отказа от переговоров по урегулированию украинского конфликта позиции Киева будут только ухудшаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«С каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво на это указывает.

До этого Песков заявил, что Россия продолжает специальную военную операцию на Украине для настоящего и будущего страны. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом.

Также пресс-секретарь выразил недоумение отказом президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву на переговоры.

Ранее в Кремле объяснили, почему в России больше не объявлялась частичная мобилизация.