На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков объяснил, почему в России больше не объявлялась частичная мобилизация

Песков: у России высокий добровольческий ресурс во время СВО
true
true
true
close
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Добровольческий ресурс у России во время специальной военной операции на Украине достаточно высокий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

По его словам, этот ресурс позволяет Вооруженным силам России соответствующим образом комплектовать все воинские соединения, «процесс отлажен».

Так представитель Кремля прокомментировал тот момент, что в России с 2022 года больше не объявляли частичную мобилизацию.

В этом же интервью Песков заявил, что Россия продолжает СВО на Украине для настоящего и будущего страны.

Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом.

Ранее Путин заявил, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами