Песков: у России высокий добровольческий ресурс во время СВО

Добровольческий ресурс у России во время специальной военной операции на Украине достаточно высокий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радио РБК.

По его словам, этот ресурс позволяет Вооруженным силам России соответствующим образом комплектовать все воинские соединения, «процесс отлажен».

Так представитель Кремля прокомментировал тот момент, что в России с 2022 года больше не объявляли частичную мобилизацию.

В этом же интервью Песков заявил, что Россия продолжает СВО на Украине для настоящего и будущего страны.

Пресс-секретарь напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил о необходимости разрешить первопричины конфликта на Украине, однако США и страны Европы ответили жестким отказом.

Ранее Путин заявил, что Россия будет считать законными целями любые войска на территории Украины.