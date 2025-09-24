На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ заявили, что для переговоров по Украине не рассматривают Австрию

Замглавы МИД Любинский: Вена не станет площадкой переговоров по Украине
Depositphotos

Вена не будет площадкой переговоров по Украине, австрийская дипломатия «вне игры». Об этом заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости.

«Тем не менее из Вены буквально день ото дня раздаются аррогантные заклинания о готовности предоставить площадку для любого рода переговоров по Украине», — сказал он.

Любинский добавил, что в силу абсурдности высказываний российская сторона не считает нужным на них реагировать.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия готова вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта в любых форматах, однако разговор должен быть содержательным и серьезным.

24 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с главой России Владимиром Путиным в Казахстане.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Казахстанский лидер высказался за продолжение дипломатических усилий по разрешению конфликта на Украине. Ранее в Казахстане заявили о готовности выступить посредником между Москвой и Киевом и предоставить площадку для переговоров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил, что страны Европы делают все для продолжения конфликта.

