Полянский: Россия не отказывается ни от каких форматов переговоров по Украине

Россия готова вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта в любых форматах, однако разговор должен быть содержательным и серьезным. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор», — подчеркнул он.

Полянский отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, несмотря на «крайне сомнительную» легитимность ее нынешних властей. Дипломат счел Стамбул оптимальной площадкой для диалога.

«Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко», — сказал первый заместитель постпреда.

21 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин сохраняет заинтересованность и открытость к выводу конфликта на Украине в русло мирного урегулирования.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский отверг корейскую модель прекращения конфликта. Он допустил, что мирного договора может не быть, но Киев при этом намерен добиться предоставления гарантий безопасности. Однако, по мнению экс-президента Украины Виктора Ющенко, ВСУ необходимо идти дальше — на Москву.

Тем временем в Совфеде сообщили, что единственный вариант для Украины — «капитулировать перед Россией и принять ее условия». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

