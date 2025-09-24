На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полянский заявил о готовности РФ к любому формату переговоров по Украине

Полянский: Россия не отказывается ни от каких форматов переговоров по Украине
true
true
true
close
Global Look Press

Россия готова вести переговоры по мирному урегулированию украинского конфликта в любых форматах, однако разговор должен быть содержательным и серьезным. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по Украине, передает ТАСС.

«Мы не отказываемся ни от каких переговорных форматов, но выступаем исключительно за серьезный, субстантивный и незашоренный разговор», — подчеркнул он.

Полянский отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом, несмотря на «крайне сомнительную» легитимность ее нынешних властей. Дипломат счел Стамбул оптимальной площадкой для диалога.

«Обо всем остальном можно будет говорить только после того, как там будут достигнуты значимые экспертные наработки. Пока до этого еще, к сожалению, далеко», — сказал первый заместитель постпреда.

21 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин сохраняет заинтересованность и открытость к выводу конфликта на Украине в русло мирного урегулирования.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский отверг корейскую модель прекращения конфликта. Он допустил, что мирного договора может не быть, но Киев при этом намерен добиться предоставления гарантий безопасности. Однако, по мнению экс-президента Украины Виктора Ющенко, ВСУ необходимо идти дальше — на Москву.

Тем временем в Совфеде сообщили, что единственный вариант для Украины — «капитулировать перед Россией и принять ее условия». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон рассказал, что нужно для продолжения переговоров по Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами