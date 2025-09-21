Макрон рассказал, что нужно для продолжения переговоров по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью американскому телеканалу CBS заявил о необходимости политического, военного и экономического импульса для восстановления переговорного процесса по Украине.

«Мы должны действовать. И нам нужен политический, военный и экономический импульс, чтобы вернуть их за стол переговоров», — сказал он.

В ходе интервью французский лидер также призвал усилить санкционное давление на Россию. Кроме того, Макрон обвинил Кремль в якобы попытках дестабилизировать политическую ситуацию в Европе.

15 августа президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске, в Анкоридже, и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее Песков заявил, что страны Европы делают все для продолжения конфликта.