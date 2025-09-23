Трамп во второй раз за день заявил, что Украина может вернуть территории

Трамп на встрече с Макроном: Украина может попробовать вернуть свои территории

Украине стоит попробовать вернуть себе «свои» территории, заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном американский лидер Дональд Трамп. Его цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Это очень печальная ситуация. Большинство из вас видели недавнее заявление, которое я сделал совсем недавно. Я действительно так чувствую. Пусть они вернут себе свою землю. Так что посмотрим, как все обернется», — сказал Трамп.

23 сентября президент США встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским, после которой обрушился с критикой на Россию и призвал Украину «действовать».

По его словам, с поддержкой Евросоюза Киев сможет вернуть свои «исходные границы». Трамп заявил, что понял это, когда «изучил и понял военную и экономическую ситуацию».

Он также пожаловался, что его хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным не помогли в вопросе урегулирования украинского конфликта.

Ранее Трамп ответил на вопрос, поддержит ли союзников по НАТО по сбитию российских самолетов.