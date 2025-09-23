На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп высказался о потенциале ООН

Трамп: я могу не соглашаться с ООН, но у нее есть огромный потенциал
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Организации Объединенных Наций (ООН) есть огромный потенциал, который он учитывает, несмотря на несогласие с ее политикой. С такими словами он обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, передает РИА Новости.

«Наша страна на 100% поддерживает ООН. Я считаю, что у ООН огромный потенциал. Действительно огромный. ООН может сделать очень много, я поддерживаю ее. Я могу с ней не соглашаться, но я ее поддерживаю», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, для него является честью выступление в ООН, однако неработающие эскалатор и телесуфлер сделали это «еще интереснее».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в начале своего выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН заметил отсутствие телесуфлера. За это он пообещал виновнику технической неисправности «большие проблемы».

В ходе выступления Трамп заявил, что ООН не выполняет свое предназначение — предотвращать новые войны. По словам американского лидера, вместо организации это делает он.

Ранее Трамп побил рекорд по выступлению на ГА ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами