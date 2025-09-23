Трамп высказался о потенциале ООН

Трамп: я могу не соглашаться с ООН, но у нее есть огромный потенциал

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Организации Объединенных Наций (ООН) есть огромный потенциал, который он учитывает, несмотря на несогласие с ее политикой. С такими словами он обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, передает РИА Новости.

«Наша страна на 100% поддерживает ООН. Я считаю, что у ООН огромный потенциал. Действительно огромный. ООН может сделать очень много, я поддерживаю ее. Я могу с ней не соглашаться, но я ее поддерживаю», — заявил американский лидер.

По словам Трампа, для него является честью выступление в ООН, однако неработающие эскалатор и телесуфлер сделали это «еще интереснее».

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в начале своего выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН заметил отсутствие телесуфлера. За это он пообещал виновнику технической неисправности «большие проблемы».

В ходе выступления Трамп заявил, что ООН не выполняет свое предназначение — предотвращать новые войны. По словам американского лидера, вместо организации это делает он.

Ранее Трамп побил рекорд по выступлению на ГА ООН.