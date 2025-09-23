В Белом доме рассказали, сколько продлилась встреча Трампа и Зеленского

Белый дом: переговоры между Трампом и Зеленским продолжались около часа

Переговоры президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН продолжались час. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома.

«Встреча президента США и Зеленского продлилась около часа», — рассказал чиновник.

По его словам, Трамп также должен встретиться с лидерами Франции и Узбекистана Эммануэлем Макроном и Шавкатом Мирзиеевым.

В ходе встречи с Зеленским американский лидер заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго и отметил большую военную мощь России. Он также отказался дать четкий ответ на вопрос о гарантиях безопасности для Киева.

Помимо этого, Трамп пообещал в течение месяца сообщить, по-прежнему ли он доверяет президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Трамп рассказал о монстре, который разрушает Европу.