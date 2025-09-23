На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп не стал отвечать на вопрос о гарантиях безопасности для Украины

Трамп: еще рано говорить о потенциальных гарантиях безопасности для Украины
Президент США Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о потенциальных гарантиях безопасности, которые могла бы получить Украина после урегулирования конфликта. Об этом глава Белого дома заявил в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, трансляцию вел Белый дом.

«Мы поговорим об этом [с лидерами Европы] позже, надеюсь, у нас будет возможность это сделать чуть позже. Пока что еще слишком рано отвечать на такой вопрос», — сказал глава Белого дома.

Несколькими часами ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон и его союзники добились значительного прогресса в работе над гарантиями безопасности Украины.

6 сентября Трамп заявил, что США совместно с партнерами разберутся с вопросом выработки гарантий безопасности для Украины. Президент отметил, что ключевая роль в данном вопросе будет отведена Европе.

Ранее СМИ узнали о пессимизме Трампа по вопросу решения конфликта на Украине.

