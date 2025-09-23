Участники Генассамблеи массово покинули штаб-квартиру ООН после речи Трампа

Представители стран — участниц Генеральной Ассамблеи ООН начали массово покидать штаб-квартиру международной организации после речи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что среди первых ушедших политиков были первая леди США Мелания Трамп, президент Сербии Александар Вучич и король Испании Филипп VI.

Выступление Трампа на трибуне ГА ООН 23 сентября продлилось 57 минут, что почти в два раза превышает обычную речь на Генассамблее. Он обвинил организацию в расточительстве, заявив, что Организация отличается масштабным и неэффективным расходованием средств. По его словам, организация тратит значительные суммы на проекты и нужды, которые не приносят ощутимых результатов.

Американский лидер также «прошелся» по Китаю, Индии и союзникам по НАТО, обвинив их в «спонсировании» конфликта на Украине через закупки российской нефти. Также Трамп пообещал ввести против России пошлины, но только если Москва откажется от усилий по урегулированию конфликта.

