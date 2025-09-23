Трамп обвинил ООН в расточительстве

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, обвинил организацию в расточительстве, заявив, что Организация отличается масштабным и неэффективным расходованием средств.

По его словам, ООН тратит значительные суммы на проекты и нужды, которые не приносят ощутимых результатов.

Он привел в пример ситуацию с тендером на реконструкцию комплекса зданий ООН, в котором участвовала компания Трампа много лет назад. Президент США отметил, что тогда все работы предлагалось выполнить за $500 млн с гарантией. Но всемирная организация решила пойти другим путем, который «оказался гораздо дороже при худшем результате», добавил он.

«В итоге у них были гигантские перерасходы, и они потратили от двух до четырёх миллиардов долларов. Проект оказался настолько коррумпированным, что конгресс даже пригласил меня дать показания о колоссальной трате денег», — сказал Трамп.

Президент США подчеркнул, что считает ООН неспособной в полной мере реализовать свой потенциал.

Ранее Трамп в ООН пригрозил России «серьезными пошлинами».