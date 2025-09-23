В США призвали Украину согласиться на договоренности по урегулированию

Рубио: Украине стоит согласиться на договоренности по урегулированию конфликта

Правительству Украины следует согласиться на договоренности по урегулированию конфликта на территории республики. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC.

«Украинцы должны согласиться на сделку о мире», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Рубио добавил, что урегулирование конфликта на Украине является приоритетом для президента США Дональда Трампа.

19 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейские государства предпринимают действия, направленные на дальнейшую эскалацию конфликта, что препятствует урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин готов к решению ситуации в республике путем проведения переговоров и прилагает значительные усилия в этом направлении.

16 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не имеет оптимистичного настроя относительно урегулирования конфликта на Украине. Он уточнил, что подобный настрой связан со «слишком разными» позициями России и Украины.

Ранее Песков заявил о неготовности Украины продолжать с Россией диалог.