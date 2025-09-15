Песков заявил о неготовности Украины продолжать с Россией диалог

Россия не видит у Киева готовности приступить к серьезному обсуждению урегулирования конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Есть пауза, эта пауза налицо. Вы видите <…> гибкости в украинской позиции и готовности киевского режима действительно приступить к серьезному обсуждению нет», — отметил представитель Кремля.

Также он высказался о встрече президентов России и Украины. Песков подчеркнул, что она должна быть хорошо подготовлена, поскольку в противном случае, такая встреча «будет абсолютно бесполезна». По словам пресс-секретаря, в ходе переговоров на высшем уровне должны обсуждаться те договоренности, к которым стороны пришли во время встречи на экспертном уровне.

«А готовности заниматься этим ни у киевского режима, ни у европейцев нет», — резюмировал Песков.

На этом же брифинге Песков прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что готов ввести серьезные санкции против России и о том, что его терпение подходит к концу в отношении президента РФ Владимира Путина. Песков подчеркнул, что российская сторона сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию конфликта на Украине политико-дипломатическим путем. Однако Киев «искусственно притормаживает» этот процесс, делу мешают и европейцы, отметил представитель Кремля.

Ранее Трамп поставил Европе невыполнимое условие по санкциям против России.