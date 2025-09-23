На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пригрозил проблемами виновному в его выступлении в ООН без телесуфлера

Трамп начал выступление на ГА ООН без телесуфлера
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в начале своего выступления на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН заметил отсутствие телесуфлера. За это он пообещал виновнику технической неисправности «большие проблемы». Трансляция выступления Трампа велась на сайте ГА ООН.

«Я не возражаю, кстати, выступить без телесуфлера. Поскольку телесуфлер не работает. Очень счастлив быть здесь вместе с вами, несмотря ни на что. Буду говорить от себя, скажу, что кто бы ни занимался этим телесуфлером, у него большие проблемы», – отметил Трамп.

В ходе своего выступления американский лидер упрекнул предыдущего президента Джо Байдена в том, что над Америкой во времена его администрации США «были посмешищем для всего мира».

Также Трамп пригрозил России «серьезными пошлинами», если она не прекратит проведение специальной военной операции (СВО). Также президент Соединенных штатов заявил, что Европа «катится в ад» из-за миграционного кризиса и настоял на прекращении вооруженных столкновений в секторе Газа. Он призвал начать мирные переговоры и освободить всех заложников

Ранее экс-сотрудник администрации президента США рассказал о закулисье окружения Байдена.

