Трамп призвал к немедленному прекращению войны в секторе Газа

Трамп: война в Газе должна быть немедленно прекращена, а заложники освобождены

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в секторе Газа должна быть немедленно прекращена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны немедленно прекратить войну в Газе. Мы должны ее остановить. Мы должны это сделать. Мы должны немедленно начать переговоры. Мы должны договориться о мире. Мы должны вернуть заложников», — сказал американский лидер в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее (ГА) ООН.

18 сентября США в очередной раз заблокировали в Совете Безопасности ООН принятие резолюции, призывающей к прекращению огня в секторе Газа, освобождению удерживаемых лиц и устранению препятствий для доставки гуманитарной помощи населению. Против документа в ходе десятитысячного заседания Совбеза проголосовали только США, остальные 14 членов, включая постоянных (Россия, Китай, Франция и Великобритания), высказались в его поддержку.

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ждет «зеленого света» от Трампа на аннексию палестинских территорий.

Израильская армия начала расширять наземное наступление в секторе Газа 16 сентября.

Ранее Евросоюз приостановил программы поддержки Израиля.