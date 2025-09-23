На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган заявил, что будет работать над урегулированием украинского конфликта

Эрдоган заявил, что продолжит работать над украинским урегулированием
Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) заявил, что готов продолжать работу в интересах урегулирования украинского конфликта.

«В ближайшие дни мы продолжим работать над прекращением боевых действий», — сказал он.

Он напомнил, что именно в Турции прошли встречи между делегациями Российской Федерации и Украины.

Эрдоган также заявил, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине.

Он признался, что не верит в скорое окончание российского-украинского военного конфликта.

До этого сообщалось, что Эрдоган встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Они обсудят украинский конфликт и другие темы.

В начале сентября Эрдоган провел контакты с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и пришел к выводу, что главы государств пока не готовы провести личную встречу.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новой фазе конфликта, где будет меньше помощи Запада.

