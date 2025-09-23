Эрдоган заявил, что будет работать над урегулированием украинского конфликта

Эрдоган заявил, что продолжит работать над украинским урегулированием

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) заявил, что готов продолжать работу в интересах урегулирования украинского конфликта.

«В ближайшие дни мы продолжим работать над прекращением боевых действий», — сказал он.

Он напомнил, что именно в Турции прошли встречи между делегациями Российской Федерации и Украины.

Эрдоган также заявил, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине.

Он признался, что не верит в скорое окончание российского-украинского военного конфликта.

До этого сообщалось, что Эрдоган встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Они обсудят украинский конфликт и другие темы.

В начале сентября Эрдоган провел контакты с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и пришел к выводу, что главы государств пока не готовы провести личную встречу.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новой фазе конфликта, где будет меньше помощи Запада.