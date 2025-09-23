Трамп высказался о признании Палестины

Решение ряда стран признать государственность Палестины стало большой наградой для террористов из движения ХАМАС. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Как будто для того, чтобы поощрить продолжение конфликта, некоторые члены этой организации (ООН — «Газета.Ru») стремятся в одностороннем порядке признать палестинское государство. Это будет слишком большой наградой для террористов из ХАМАС за их зверства», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что конфликт в секторе Газа нужно немедленно завершить. При этом оставшихся в плену ХАМАС израильских заложников нужно освободить, подчеркнул американский лидер.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины. 22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон принял аналогичное решение. Также независимость Палестины признали Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Ранее в Британии допустили, что Трамп признает суверенитет Израиля над рядом территорий.