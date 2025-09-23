В Британии допустили, что Трамп признает суверенитет Израиля над рядом территорий

Президент США Дональд Трамп может признать суверенитет Израиля над оккупированными палестинскими территориями на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на правительственные источники.

«Президент США рассматривает возможность официального признания израильских общин в этом регионе, что станет серьезным ударом по достижению решения о создании двух государств», — говорится в материале.

По информации издания, Трамп может поднять эту тему во время своего выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября. Подобные меры могут быть связаны с решением ряда стран признать суверенитет Палестины, следует из материала.

21 сентября Португалия, Канада, Австралия и Великобритания официально признали государственность Палестины. 22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон принял аналогичное решение. Также независимость Палестины признали Бельгия, Люксембург, Мальта, Андорра и Монако.

Ранее в МИД заявили, что Россия давно признала законные права палестинцев.