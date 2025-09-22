На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Татарстана утвердил состав правительства региона

Минниханов подписал указы о назначении министров Татарстана
Михаил Климентьев/РИА Новости

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указы, в рамках которых назначил министров региона. Соответствующие документы опубликованы на сайте раиса республики.

Согласно указам, пост министра земельных и имущественных отношений Татарстана занял Фаниль Аглиуллин, Азат Кадыров был назначен главой министерства по делам молодежи региона, а Марат Файзрахманов остался министром финансов республики. Помимо этого, министром юстиции региона стал Рустем Загидуллин, а Ильсур Хадиуллин — министром образования и науки.

Из документов также следует, что должность министра культуры Татарстана заняла Ирада Аюпова. Главой министерства экологии республики стал Александр Шадриков, а Эльмира Зарипова сохранила пост министра труда, занятости и соцзащиты. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ возглавит Марат Айзатуллин, а министерство дорожного хозяйства и транспорта — Фарит Ханифов.

Помимо этого, Минниханов назначил Равиля Кузюрова на пост министра лесного хозяйства республики Татарстана. Министром спорта станет Владимир Леонов, а Талия Минуллина — главой Агентства инвестиционного развития республики. Сергей Иванов продолжит руководить Госкомитетом региона по туризму, Федор Батков — Госкомитетом по биоразнообразию.

19 сентября Минниханов подписал указ, которым наделил Тимура Нагуманова полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. До этого он занимал должность помощника главы Татарстана.

Ранее глава Татарстана заступился за не знающих русский язык детей мигрантов.

