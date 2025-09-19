На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Помощник Минниханова стал новым сенатором от Татарстана

Минниханов назначил сенатором от Татарстана экс-главу Альметьевска Нагуманова
tatarstan.ru

Тимур Нагуманов, который ранее был помощником главы Татарстана, наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. Указ подписал глава республики Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба правительства.

«Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан Нагуманова Тимура Дмитриевича», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания. До этого исполнительную власть Татарстана в Совете Федерации представлял Александр Терентьев.

Нагуманов родился в 1983 году. Окончил Казанский государственный финансово-экономический институт. В 2007 году возглавил Дрожжановский район Татарстана. В 2013 году его назначили уполномоченным при президенте Татарстана по защите прав предпринимателей. В 2019 году Нагуманов возглавил Альметьевский район. В прошлом году стал помощником главы Республики Татарстан.

В конце мая депутаты Верховного хурала (парламента) Тувы наделили полномочиями сенатора от республики депутата и директора территориального Фонда ОМС Шолбана Кужугета.

Парламент региона должен был назначить сенатора от региона до 25 октября, то есть около семи месяцев назад, однако депутаты не успели в срок на фоне, как отмечали политологи, обсуждений кандидатуры Руслана Цаликова, бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу.

Ранее в Татарстане задержали замглавы района по подозрению в получении взятки.

