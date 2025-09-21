На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стармер высказался о роли ХАМАС в управлении Палестиной

Стармер: у ХАМАС не будет никакой роли в управлении Палестиной
Leon Neal/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для движения ХАМАС «нет никакой роли» в управлении Палестиной, и пообещал новые санкции против движения. Видеообращение опубликовано на странице премьера в соцсети X.

По его словам, решение о признании Великобританией Палестины не является вознаграждением ХАМАС. Оно означает, что для движения нет никакого будущего, никакой роли в правительстве и никакой роли в безопасности государства.

«Мы уже запретили ХАМАС и подвергли его санкциям и пойдем дальше. Я распорядился провести работу по введению санкций против других фигур ХАМАС в ближайшие недели», — заявил Стармер.

До этого сообщалось, что Австралия и Великобритания официально признали суверенным и независимым государство Палестина.

21 сентября также Канада признала государственность Палестины.

Объявить о признании Палестины планирует и Франция. Президент Эммануэль Макрон заявлял, что это будет сделано 22 сентября.

Ранее политолог объяснил, что изменится после признания Палестины странами ЕС.

