Действующего главу оппозиции Турции переизбрали на внеочередном съезде

Действующий глава основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюр Озель переизбран в ходе внеочередного съезда партии. Об этом сообщает телеканал TRT.

В голосовании приняли участие 917 делегатов, 82 бюллетеня признаны недействительными, 835 делегатов проголосовали за переизбрание Озгюра Озеля руководителем партии.

В июле президент Турции Тайип Эрдоган подал в суд на Озеля, обвинив его в оскорблении. Отмечается, что Озель назвал Эрдогана диктатором в связи с задержанием в тот же день мэров Антальи, Аданы, Адыямана и Манавгата. Главы городов были задержаны по делу о коррупции.

До этого Эрдоган заявил, что турецкая оппозиция пытается «скрыть преступления и оправдать преступников».

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула, одного из лидеров оппозиционной Республиканской народной партии Экрема Имамоглу. Политика обвиняют в коррупции и сотрудничестве с террористами: по версии следствия, благодаря содействию Имамоглу члены Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в стране террористической, смогли получить посты в системе городского управления Стамбула.

Ранее в парламент Турции был направлен запрос о лишении иммунитета Озгюра Озеля.