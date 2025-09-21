На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле анонсировали международные контакты Путина

Песков: у Путина на следующую неделю запланированы международные контакты
Сергей Бобылев/фотохост-агентство РИА Новости

Президента РФ Владимира Путина на следующей неделе ждут международные контакты. Об этом в ходе интервью с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в графике российского лидера в плане количества работы ничего не меняется.

«Дел много и внутри страны, и международная обстановка требует, естественно, внимания. Будут и международные контакты, и внутренние встречи», — сказал представитель Кремля.

17 сентября президент РФ поручил правительству и администрации начать подготовку к проведению очередной прямой линии. Путин подчеркнул, что данное мероприятие — это не просто масштабный социологический опрос, а живая обратная связь от россиян, которая помогает выявить наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать на них. Также глава государства обратил внимание на необходимость «максимально разбюрократизировать» работу с поступившими на прямую линию обращениями.

Как рассказал Песков, прямая линия в этом году будет совмещена с большой пресс-конференцией. Он добавил, что мероприятие запланировано на декабрь. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев допустил, что прямую линию проведут 18 или 25 декабря.

Ранее Путин рассказал, без чего невозможно жить и работать.

