Песков рассказал о прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным назначена на декабрь, она будет совмещена с пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев сообщил, что прямая линия с Путиным может пройти 18 или 25 декабря.

«По посланию [президента к Федеральному собранию] пока дата не определена... Наброски экспертные делаются, но предметная работа начинается после того, как становится известна дата. Что касается прямой линии, она будет в этом году совмещена с пресс-конференцией, состоится в декабре, дату сообщим попозже, приступаем к подготовке», — сказал представитель Кремля.

17 сентября Путин поручил правительству и администрации начать подготовку к проведению очередной прямой линии. Глава государства подчеркнул, что прямая линия — это не просто масштабный социологический опрос, а живая обратная связь от россиян, которая помогает выявить наиболее острые проблемы и соответствующим образом реагировать на них. Также президент отметил, что работу с поступившими на прямую линию обращениями граждан необходимо «максимально разбюрократизировать».

