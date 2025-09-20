На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что в современном мире существует огромный запрос на справедливость

Сергей Бобылев/РИА Новости

В современном мире существует огромный запрос на справедливость, народы имеют право на свободное развитие. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю проведения конкурса «Интервидение».

«Современный мир стремительно меняется, в нем формируется огромный запрос на справедливость, на широкий и равный доступ к плодам социально-экономического и культурного прогресса», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что народы имеют право на свободное развитие, а также на сбережение своей идентичности.

При этом люди, по словам президента, стремятся к общению, хотят лучше узнать и понять культуру других стран.

До этого сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила поддержку своему возлюбленному, популярному исполнителю Shaman накануне «Интервидения» Она опубликовала совместный снимок с артистом в Telegram-канале, который сопровождался двумя эмодзи — изображением мускулов и сердца в цветах российского флага.

Ярослав Дронов, более известный как Shaman, представляет Россию на конкурсе «Интервидение». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее Бузова заявила о желании участвовать в «Интервидении» и покорить мир.

