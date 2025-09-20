На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции осудили аннексию Израилем Западного берега

FP: Франция считает аннексию Израилем Западного берега Иордана красной линией
Франция считает готовность Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан четкой красной линией. Об этом заявили в канцелярии французского президента Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

«Это «четкая красная линия», — говорится в сообщении.

24 июля этого года Макрон заявил, что власти страны намерены официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. По его словам, в настоящее время существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя слова Макрона, заявил, что готовность Франции признать Палестину как государство разжигает антисемитизм.

Газета Politico писала, что власти Израиля готовятся принять жесткий ответ на возможное признание государственности Палестины правительством Франции.

Ранее в ООН рассказали о перемещении из сектора Газа более миллиона человек.

Война в Газе
