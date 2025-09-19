На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ООН рассказали о перемещении из сектора Газа более миллиона человек

ООН: более 250 тысяч человек в Газе покинули дома за последний месяц
Jehad Alshrafi/AP

В сентябре более 250 тыс. жителей города Газа были вынуждены покинуть свои дома и убежища. Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

По данным агентства, более миллиона человек в секторе Газа были перемещены после того, как в середине марта был нарушен режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

«Цифры быстро растут: только за последний месяц зафиксировано около 200 000 перемещений из северной части Газы в южную, в том числе 56 000 — с воскресенья.  Несмотря на жесткие ограничения, ООН и партнеры делают все возможное, чтобы оказать жизненно важную поддержку жителям пострадавшего анклава», — говорится в сообщении.

УКГВ отметило, что помощь, получаемая в настоящее время жителями сектора Газа, значительно не соответствует их огромным потребностям. Возможности поддержки голодающих систематически блокируются. Каждую неделю вводятся новые ограничения.

Израильские власти также отнесли некоторые продукты питания, такие как арахисовое масло, к категории «предметов роскоши», ввоз которых запрещен, в результате чего большое количество уже закупленной гуманитарной помощи застряло за пределами анклава. Гуманитарные перевозки внутри Газы также блокируются, подчеркнули в организации.

16 сентября Армия обороны Израиля приступила к расширению наземного наступления в городе Газа.

Ранее сообщалось, что около 50 россиян эвакуировали из сектора Газа в Иорданию.

