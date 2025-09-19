Король Малайзии прибыл в Казань

Король Малайзии Султан Ибрагим приехал в Казань, чтобы поздравить Рустама Минниханова со вступлением в должность главы Республики Татарстан. Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова в Telegram-канале.

«И снова здравствуйте! В Казань с визитом прибыл Король Малайзии Султан Ибрагим», — говорится в сообщении.

По ее словам, в аэропорту монарха встретил сам Минниханов. Во время визита гость поздравил главу республики со вступлением в должность.

Пресс-секретарь добавила, что на сегодня у Минниханова запланировано еще много рабочих встреч.

Король Малайзии уже прилетал в Казань в августе. Тогда глава Татарстана предложил ему угоститься восточной сладостью чак-чаком.

5 августа Искандар прибыл в Москву, где провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и посетил предприятие, разработавшее автомобиль Aurus. Он стал первым монархом из Малайзии, который посетил РФ с государственным визитом после установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Ранее король Малайзии посетил предприятие, разработавшее автомобиль Aurus.