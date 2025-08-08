Короля Малайзии накормили чак-чаком в Татарстане

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов встретил прилетевшего короля Малайзии, султана Ибрагима Искандара, предложив ему угоститься восточной сладостью чак-чаком. Об этом сообщила глава пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова в своем Telegram-канале.

«Самый вкусный кадр – это дегустация чак-чака. Кажется, королю Малайзии нравится», – написала она.

5 августа Искандар прибыл в Москву, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и посетил предприятие, разработавшее автомобиль Aurus. Он стал первым монархом из Малайзии, который посетил РФ с государственным визитом после установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

Путин во время встречи в Кремле отметил важность дружественных отношений с Куала-Лумпуром. Искандар, в свою очередь, заявил, что Малайзия воспринимает РФ как важного и заслуживающего доверия партнера. Он назвал свой визит в Москву и Казань отражением «искреннего желания» усилить и улучшить двусторонние отношения и взаимодействие.

